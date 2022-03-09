草爺將在3月14日白色情人節發行新歌〈愛人啊〉，日前拍攝新歌MV邀來孫協志、張勛傑及YouTuber張家寧合作。孫協志飾演新郎、張家寧是新娘，草爺則是化身成證婚人神父，張家寧事前聽到能嫁給孫協志，馬上排開行程，一口答應與偶像見面圓夢，她笑說：「可以接受有吻戲。」但無奈遭孫協志以「原則不接吻戲」拒絕。

被問及如果未來真的要嫁女兒，同是人生大事，草爺說笑說孫協志肯定是值得信賴的不二人選，不過孫協志坦言現階段還不敢想未來有小孩，或是女兒要出嫁的問題，「因為自己太了解臭男生心裡在想些什麼了，所以對待女婿門檻會比較高一些，但一定要不是壞人，能真心對待女生的才行。」

眾人在現場拍攝，默契十足，孫協事表示這次演草爺的女婿，很不好意思，因為草爺的年紀比他還要小；張家寧感謝孫協志、張勛傑用心引導，讓她很快入戲，一起跟孫協志一起步入禮堂橋段，隱約看到孫協志眼角泛淚，「感受到他面對人生大事的那份激動。」

草爺（左起）日前拍攝新歌MV，邀來孫協志、張家寧、張勛傑合作對戲。（紅心字會提供）

孫協志當天也馬上澄清：「其實我是昨晚沒睡好。」並提到看到草爺連續4天拍MV、動員上百人，十分佩服，他打趣說：「『5566』的新歌MV都還是一邊配唱一邊拍，再剪輯些演唱會畫面來完成。」