網紅「娘娘」上公視《36題愛上你》。（公視提供）

網紅「娘娘」（中）、草爺（右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持公視《36題愛上你》。（公視提供）

百萬網紅「含羞草日記」團長草爺、泰國籍YouTuber「Alizabeth娘娘」一起上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，草爺的影片往往帶著「反差萌」，連炎亞綸也被吸引、追蹤收看；他也提及為了父親「眼淚潰堤」的過往。

草爺在節目上調侃自己的影片「本土味濃、幾個大叔有什麼好看的」，沒想到炎亞綸說「我會看草爺的頻道」，也表示常抱著「期待他最後會有什麼大發飆」的心情去看，但「最後像小貓一樣可愛，那反差萌很吸引我」；唐綺陽對草爺說「那你再也不能發飆了」，讓草爺緊張地說「真的嗎？那又該再轉型一次」。

有著鐵漢外表的草爺也提及自己「人生中最大的一個遺憾」。原來他退伍後赴大陸跟著父親經商，最後父親罹癌病危，當時他身處遠地，要趕赴父親病榻旁，沒想到陰錯陽差「記錯班機時間，就變delay了」。草爺表示，「一下飛機，電話就來說我父親已經走了、最後一面都沒有見到」。

他在節目上，略帶哽咽形容當時搭計程車趕往醫院的心情說「一個人默默地在後面，眼淚就潰堤」，唐綺陽聽了也嘆：「這也太宿命了！」炎亞綸則安慰草爺說「從遺憾當中，我們的醒覺會最深，而我們的改變會最大」。以上內容將於明（6日）晚9點在公視首播；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。