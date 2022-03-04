花蓮市立殯儀館業務升級，符合現代化管理，也讓殯葬業務更加透明。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市立殯儀館殯葬管理系統升級，建置殯葬設施查詢系統、感應卡片登記系統、觸控查詢、引導系統、規費試算，其中有一項「網路公祭」功能，在告別式當天，讓身在遠方、行動不便的親友即時透過視訊，跨距追思、陪伴、悼念，彌補「趕不及道別」的遺憾。

隨著智慧型手機及4G通訊普及，資訊科技與時俱進，即時互動式直播成為熱門傳播通訊方式，因此花蓮市公所開發網路公祭措施，讓民眾可利用網路為無法前來參加告別式的親友轉播公祭實況，一同追思祝福！

市長魏嘉賢今天前住市立殯儀館，由所長陳柏欣解說「殯葬業務e化」升級後操作過程，民眾可由市公所網站或以手機直接掃描專屬的QRCode連上殯葬管理系統，包括收費標準，查詢禮廳、靈堂等租用情形，也可進行規費試算，殯葬業務更簡便、公開以及透明化，並能強化民眾對殯葬業務的信賴度，

魏嘉賢表示，新冠疫情席捲全球，尤其在疫情嚴峻時，中央疫情指揮中心規定喪禮不公祭，降低群聚感染的機會。市公所在殯葬資訊系統特地建置「網路公祭」專區，這是繼桃園市、台北市、高雄市之後，花蓮市是國內第四個設置網路公祭的單位。

陳柏欣說明，網路公祭的申辦流程非常簡單，家屬可以在系統申請，將自行設定的密碼給需要網路公祭的親友，如此也能維護每一場公祭的隱私。花蓮市公所秉持「尊重逝者、體恤生者」的精神，斷改善軟硬體，提供更完善的設施與貼心服務。