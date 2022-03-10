近年網路與數位性別暴力日趨嚴重，網紅小玉去年涉嫌以深度偽造（Deepfake）技術製作換臉謎片牟利，行政院會今天通過《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》及《犯罪被害人保護法》修正草案等四項修法，未來「意圖散布而製造不實性影像／散布不實性影像」，處5年以下有期徒刑；意圖營利而犯者，處7年以下有期徒刑。

網路普及與科技進步，衍生許多新型態的不法行為，近年在網路及其他數位環境的性別暴力事件層出不窮，對人民的隱私安全與人格尊嚴，造成難以抹滅的毀滅性傷害，為防制性暴力，行政院今天通過包裹式修法，包括《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》及《犯罪被害人保護法》等四項修正草案，

蘇貞昌說，此次修法，將偷拍、強拍等攝錄或散布私密性影像，以及製造或散布不實性影像等犯罪行為明確入刑，用增訂專章的方式，區分各犯罪行為態樣，明定加重處罰的規定，防範散布性影像，或利用科技方法進行深度偽造，因而侵害他人隱私與人格權，至關重要。

此次修法增訂《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪章」專章，依按照動機和目的，層級化分類犯罪行為，從竊錄、強暴攝錄、散布到營利，刑度自6個月到7年半不等，惡行危害越大，刑度就越重。

草案亦增訂，未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑。若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布之行為，處9月以上7年6個月以下有期徒刑。

若以強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑。若有散布之行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布之行為，處1年6月以上10年6個月以下有期徒刑。

蘇貞昌表示，行政院協調跨院際，以區域聯防方式，齊力架構更完善的性別暴力防護網絡，希望透過加重刑責，對加害人嚴懲及給予處遇，防止案件發生與再犯；當事件發生後，也能快速將影像移除沒收，減少被害人遭受二度傷害，同時也儘速提供被害人相關保護及扶助。