為面對瞬息萬變的市場趨勢及國際經貿整合的挑戰，農委會表示，農會須朝更專業化方向提升，因此推動「農業法」修法，但也引起中央介入農會運作的批評。農委會主委陳吉仲表示，為讓農會運作更穩健，因此才決定推動修法，目標本月底送立法院會，希望朝野共同支持。

農委會表示，保障農民權益、落實農業經濟精神等需要農會的配合協作，因此特別推動「農會法」修正，就「端正不良選風」、「強化農會自治」、「增進員工素質」、「維護會務推動」、「強化中華民國農會專業效能」、「擴大農漁合作投資」等6大面向提出修法。

修法雖立意良善，但也引起正反意見的交鋒，例如增列指派專業理事到全國農會，就遭批政府假藉修法介入農會自治。

農委會主委陳吉仲今(16)日受邀參加「2022第七屆臺灣寵物市場行銷趨勢論壇」受訪表示，全國農會相關業務繁雜，會務推動也包含許多議題，例如農民保險、農民職災等都需要更專業的理監事協助，因此比照日韓外加1／3專業理事讓全國農會運作更穩健，也達到當初設立的宗旨，並不影響現行選任理事選舉席次及方式。

陳吉仲指出，在「選罷法」運作後，台灣選舉風氣就有改善，而「農會法」20多年來沒有修法，甚至在現行「農會法」中，農會相關人員賄選、認罪、判緩刑還能任職，這些老舊的部份希望一併修法，對農會長遠發展都會是正面的。

陳吉仲表示，農委會預告修法後將依照相關程序送行政院，目標這個月底送立法院，希望獲得朝野委員們共同支持。