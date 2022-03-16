針對百萬網紅小玉涉嫌以深偽技術合成A片案件，今遭檢方起訴一事，法務部長蔡清祥16日除肯定承辦檢警的辛勞外，強調對於以深偽影片作為犯罪手段，傷害無辜民眾權益，法務部已修法重懲，涉嫌製造深偽A片者，最重可判刑5年，意圖販售營利者更可重判7年徒刑。
蔡清祥表示，針對深偽A片案，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都非常重視，法務部日前積極啟動修法，以保障一般民眾及維護被害人權益。
他說，法務部配合行政院的《刑法》修正草案審查，行政院會已於3月10日通過在《刑法》增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」之處罰專章，其中對於製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重可處5年有期徒刑，若有意圖營利行為，刑度提高至7年有期徒刑，以嚴懲不法。
蔡清祥並呼籲民眾應尊重他人，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，並應留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，共同來維護每個人的性隱私與人格權，一起營造安全無虞之網路環境及落實人權保障。
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