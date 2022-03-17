針對大陸體育品牌李寧近日遭美方指控生產鏈涉及使用北韓勞工及強迫勞動，李寧發布公告表示，美國海關和邊境保護局，以公司供應商的勞動議題為由，限制製造的商品進口美國，澄清有關聲明及猜測含有不實、具有誤導性的指控，禁止供應商使用並反對任何形式的強迫勞動。

李寧公告表示，集團「嚴格遵守中國法律法規及合規政策並堅守道德準則」，同時也把共同堅守社會責任及社會道德作為與商業夥伴建立合作業務的基本原則。

根據路透指出，由李寧生產或製造的產品自3月14日起在美國所有入境口岸被扣留，因美國海關及邊境保衛局（CBP）之前調查結果顯示，李寧在供應鏈中使用了北韓勞工。

李寧並表示，美方聲明及海外有關於集團供應商的猜測，並沒有消息的來源及可靠性，因此「董事會不會對每一項猜測或指控作出回應。」

李寧指出，公司嚴格禁止供應商使用並反對任何形式的強迫勞動，截至目前在執行與審查過程中，並未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動的行為。