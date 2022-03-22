TDDI(驅動IC)敲警鐘!繼美系外資預期聯詠(3034)將在第二季啟動TDDI降價，比市場預期的下半年更早後，今日又有另一家美系外資出手，認為聯詠今年毛利率逢壓，故重申聯詠「減碼」評等，目標價則下看313元。

在今日最新出具報告的美系外資表示，看到自DDI供應鏈更多的價格談判已經出現，顯示出售價的下修週期開始，惟現階段說驅動IC觸底依舊為時過早，有鑑於未來毛利率壓力，DDI設計廠試圖通過延長與代工廠/OSAT(封裝)供應商的定價談判或採用新代工供應商來降低成本負擔。

OLED DDI部分，美系外資表示，OLED DDI定價在第二季度將保持穩定，不過對於TDDI，由於需求持續疲軟，預估第二季度的平均售價(ASP)將下降5~10%，主要是小型DDI供應商，另外，因為有鑑於8 吋晶圓代工供應吃緊，LDDI也可能會保持穩定。

在市場需求表現上，美系外資表示，持續看到智慧型手機需求疲軟，且PC市場存在更多下修空間，且預計第二季電視需求的小幅回升恐將不足以抵消需求的缺口，故對聯詠第二季及下半年的毛利率前景維持保守看法。

美系外資認為，聯詠今年毛利率恐下滑，重申聯詠「減碼」評等，目標價則下看313元。

聯詠在連續2個交易日遭到外資唱衰，今股價開低走低，重挫逾3.5%，收在434.5元，位居所有均線之下。