美系外資出具台灣半導體晶圓代工產業最新報告，雖認為市場供需至明年將持續失衡、未見訂單明顯減少，但鑒於近期市場及需求波動加劇，將使全球整體經濟成長趨緩，預期最快年底將出現部分小幅訂單調整，將台積電(2330)、聯電(2303)及世界(5347)目標價全數調降。

美系外資根據市場波動及平均售價最新預測，調降台灣晶圓代工產業估值，維持台積電「買進」評等，目標價自855元降至842元，聯電維持「買進」評等、目標價自71.2元降至65.3元，世界先進維持「中立」評等、目標價自138元降至128元。

美系外資表示，因市場及需求波動加劇，近期調降全球GDP成長預期。雖然目前尚未看到晶圓代工訂單出現明顯減少，但預期受經濟成長趨緩影響，訂單在今年底至明年初將出現小幅調整，特別是消費相關訂單。

其次，美系外資調整對今年晶圓平均售價（ASP）預期，認為整體晶圓代工價格將維持穩定，台積電、聯電及世界先進在今年剩餘時間恐不會漲價，但預期台積電8吋晶圓明年平均售價可望上漲5％。

不過，美系外資仍對晶圓代工產業維持正面看法，指出積極擴產計畫雖引發市場擔心產能將供過於求，但目前擴產瓶頸在於設備交期，維持供需失衡將持續至明年看法不變，並認為在長約（LTA）比重提升下，需求波動將較過往平穩，現在預期明年產業將衰退還為之過早。

美系外資持續看好台積電具領先技術優勢、聯電股價估值具吸引力，均維持「買進」評等，目標價則分別調降至842元、65.3元。世界先進今年雖可望強勁成長，但認為因欠缺12吋產能，在二線同業中競爭力相對較弱，維持「中立」評等、目標價降至128元。