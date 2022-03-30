輝達（Nvidia）29日（周二）股價大漲逾1.5％，因華爾街分析師看好這家晶片大廠前景，將目標價調至新高水準。

Tigress Financial Partners分析師芬賽斯（Ivan Feinseth）將輝達目標價由400調升至410美元，重申「買進」評等，也打破原有四家投行將輝達目標價訂為400美元的局面，其餘三家各為瑞士信貸、Needham、Rosenblatt。根據FactSet資料，40位分析師給予輝達的目標價平均達343.47美元。

輝達周二上漲1.55％，收在286.56美元。今年股價累跌3％，過去12個月飆升121％。

芬賽斯在研究報告指出，調高輝達目標價是因為GTC大會發表的最新產品、在人工智慧（AI）的持續精進，種種利多訊息令他對該公司更具信心。

他預期輝達營收在未來12個月成長36％，達366.5億美元，歸功於數據中心需求躍升與新興垂直應用等，其中輝達自駕車技術DRIVE Map最令人期待，目前已獲得Lucid等該領域重要業者採用。

另一方面，芬賽斯看好元宇宙持續發展將令輝達受惠，因這會帶動輝達繪圖晶片GPU、運算、AI、雲端基礎建設增長的需求。

根據FactSet資料，研究輝達股價的44位分析師中，37位將其評等列為「買進」或「加碼」，5位列為「持有」。