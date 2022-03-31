美國通膨率升抵40年來高點，製造商紛紛調高產品售價，零售商擔心高通膨會影民眾的購買力，但量販店Costco（好市多）的業績卻表現亮麗，股價更觸及歷史高點，還有券商建議加碼買進。

Costco先前公布優於市場預期的財報，第二季凈銷售額為509.4億美元，比去年同 期增加16%；凈利為12.99億美元，也比去年同期激增37%。Costco股價30日以576.47美元作收，達52周新高紀錄，累計今年來漲幅1.3%、一年來漲幅達63%，均優於大盤。

分析師看好Costco的股價表現，主因是在高通膨時期，消費者更斤斤計較，以價值為導向的零售商會吸引更多消費者，且在後疫情時代，消費者對生活用品、珠寶等高利潤商品的需求強勁，對Costco都是利多。

券商Oppenheimer分析師Rupesh Parikh周三維持Costco「優於大盤」的評級，同時將目標價從580美元調高至620美元。另有分析師表示，雖然通膨和經濟不確定性籠罩零售業前景，但靠著會員費等經常性收入，有理由看多該股。