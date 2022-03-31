青安房貸利率終於拍板定案。財政部在傍晚公告，為減輕民眾購屋成家的資金負擔，青安貸款本次基準利率由原調升1碼，減為僅調升半碼，即由1.095％減為調升0.97％，期間自本年3月23日至下次基準利率調升止，屆時再行檢討。

財政部也指出，倘若在期間轉貸的借款人則不適用。

為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款），由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，報經行政院同意5度延長辦理至本年底。青安貸款利率以中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率（下稱基準利率）加碼計息，基準利率自本年3月23日起，由0.845％調升1碼為1.095％。

而在財部將三種方案報政院討論之後，最後政院採取折衷處理，不全部凍漲，但僅調高半碼的利率，仍比現在一般房貸的起跳價1.56％為低，而在青安把利率幅度改為僅升半碼之後，一段式固定利率則從1.4％增至1.525％。