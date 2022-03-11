渡過2021年營運低潮，銅箔基板廠台燿(6274)今年營運可望重返成長，隨著Intel及AMD新一代平台帶動材料升級，台燿今年營運可望優於去年，不過美系外資及日系外資對台燿看法不一，美系外資給予台燿「中立」評等，日系外資則重申「買進」評等，台燿今天盤中股價走弱。

台燿公布2021年財報，受到大陸5G基站建置放緩等不利因素影響，2021年營運表現平平，2021年合併營收為211.32億元，年增17.1%，營業毛利為44.3億元，年增4.87%，合併毛利率為20.97%，年減2.44個百分點，營業淨利為23.8億元，年增4.69%，稅後盈餘為18.81億元，年增5.95%，每股盈餘為7.01元。

台燿今年前2月合併營收為32.87億元，年增10.88%；受惠於Intel新伺服器平台Eagle Stream及AMD新平台Genoa可望帶動材料升，且公司在HDI及RF天線材料布局開始收割，台燿今年營運可望重返成長軌道，全年業績可望優於去年。

美系外資及日系外資最新報告對台燿看法不一，其中美系外資將台燿2022年/2023年獲利下調11.8%/11.6%，給予「中立」評等，並將目標價由110元降為97元；日系外資則認為，未來兩年對於台燿和銅箔基板(CCL)來說將是一個上升周期，各種終端應用材料升級，尤其是2023年，當800G光交換器(Switch)進入市場，重申台燿「買進」評等及目標價130元。