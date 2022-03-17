美國費城半導體強勢反彈，二極體廠及導線架廠今天盤中股價擺脫日前頹勢全面反彈，其中台半(5425)及德微(3675)亮燈漲停，順德(2351)、長科*(6548)亦強勢走高。

俄烏戰爭及大陸本土疫情衝擊汽車產業及半導體等電子產業供應鏈，近期美國科技股及費城半導體指數跌多漲少，台積電(2330)等半導體個股等電子股也遭逢外資及法人調節賣壓連番探底，不過，由於短線跌幅已深，且美國聯準會升息腳步符合市場預期，美股、歐股、亞股及最弱勢的港股、陸股強勢反彈，半導體類股也在台積電(2330)領軍下強勢反彈，台半及德微盤中股價強攻漲停板，強茂盤中漲幅逾5%。

就營運來看，受惠於終端客戶需求穩定，台半2月合併營收為10.78億元，年增31.22%，累計前2月合併營收為23.83億元，年增32.25%；德微2月合併營收為1.56億元，年增19.29%，累計前2月合併營收為3.41億元，年增18.66%。

長科*前2月合併營收為23.63億元，年增36.2%，儘管3月3日全台大停電曾造成產線暫停，且俄烏開戰致使國際情勢動盪，長科*表示，第1季營運展望不變，單季獲利或許不會比去年第4季差。

順德2月合併營收為8.31億元，年增17.98%，累計前2月合併營收為18.06億元，年增14.97%。