俄烏戰事為全球投下震撼彈，中央銀行預估今年GDP為4.05％，比主計總處預估的4.42％略低，除基期墊高，並考量俄烏衝突之影響，顯示俄烏交戰對全球經濟復甦埋下變數，恐比想像中嚴重。至於引發的全球通膨，主因國內油料費隨國際原油價格上揚而調升，估今年CPI為2.37％、核心CPI為1.93％，確定無法「保2」。

央行表示，年初以來，國內雖受變種病毒疫情干擾，惟對民眾消費意願影響有限，零售業及餐飲業營業額持續增加。此外，受惠於全球經濟活絡，新興科技應用及數位轉型商機延續，出口動能仍強勁，資本設備進口亦續擴增，國內景氣穩健擴張。展望未來，民間消費成長可望增溫，出口與民間投資將續增加，惟基期墊高，並考量俄烏衝突之影響，成長率將趨溫和，預測本年經濟成長率為4.05％。

勞動市場方面，失業率續降，就業人數續增，已逐漸回復至上年國內疫情爆發前水準；工業與服務業全體受僱員工平均名目經常性薪資年增率亦溫和走升，其中，受疫情衝擊較大之服務業薪資成長因疫情緩解而漸次回升，顯示各產業復甦力道不均現象有所改善。

本年1至2月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.60％，漲幅仍高，主因國內油料費隨國際原油價格上揚而調升，加以餐飲業者反映成本調高外食售價，以及水果、耐久性消費品、機票等價格上漲；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.03％。

央行表示，預期全球供應鏈瓶頸仍將持續一段時日，加以近期俄烏軍事衝突，造成原油、穀物及基本金屬等大宗商品價格攀升，恐將進一步推升國內能源、食物類及耐久性消費品等商品價格，加劇國內通膨壓力；預估本年前3季CPI年增率仍將高於2％，第4季可望回降至2％以下，上修本年CPI及核心CPI年增率預測值為2.37％、1.93％。