美系外資針對神盾(6462)出具最新研究報告，認為指紋業務市場前景未見好轉，新業務可能需要一些時間開花結果，故將神盾目標價由100元砍到88元、評等減碼。

美系外資表示，神盾去年第四季營收為8.11億元、儘管和第三季持平，但相較前年同期減少32%，單季毛利率提升到43%、季增長4 個百分點，主要受產品組合的改善，營業利益率為為-10.8%，比前年第三季度下降3.3個百分點，原因是缺乏經營規模，單季每股淨虧損為0.6元，另外，神盾董事會也通過，每股擬配發現金股利10元。

美系外資表示，與先前相比，智慧手機需求並沒有顯著變化，神盾預計今年營收將回到成長態勢，未來有機會達單月營收轉正，另外，也看好第一季毛利率將持穩。

非手機領域上，美系外資表示，神盾今年出貨NB的指紋辨識出貨量將增加，且會連同內部的MCU(微控制器)，這是一項高平均售價和高利潤的業務，且在其他指紋辨識應用上，神盾也將繼續擴大客戶群，挖掘進入新的應用，如汽車、嵌入式等。

美系外資表示，目前預計指紋業務市場前景未見好轉，且競爭加劇，新業務（如CIS、ToF）可能需要一些時間才能開花結果，這些投資將對營業外收入產生積極影響，穩健的現金水位和派息是營運下行的緩衝，故將神盾目標價由100元砍到88元、評等減碼。