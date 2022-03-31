聯準會政策落地，美股開啟修復行情，主要指數逐步收回失土。市場恐慌情緒得到政策不確定性消散的安撫，加上進入「消息真空」期，美股有望持續反彈。但評價面修復後，市場走勢將回歸基本面。預計指數將持續震盪，而個股會出現明顯分化，這讓選股功力成為績效表現的最大關鍵。

今年以來全球科技股都出現拉回修正，但跌深往往就是最大的利多，據統計，全球科技股票基金近一年報酬率前5強都有1成以上，若時間拉長到2年，更有2檔的報酬率翻倍。

全球科技股票基金近一年報酬率前5強包括:統一全球智聯網AIoT，統一全球新科技，凱基雲端趨勢，景順全球科技以及日盛全球智能車。而2年報酬率翻倍的全球科技股票基金則有:統一全球智聯網AIoT，統一全球新科技。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，聯準會會議上正式拍板升息，使先前因市場恐慌情緒而丟盔棄甲的美股，迅速回穩並全面性反彈。由於下一次聯準會會議召開時間是在5月份，各大企業多要等到4月中旬後才會陸續公布最新財報，目前市場進入了政策面及基本面真空期，預計美股的反彈將持續。

不過，評價修復後，聯準會快速升息會壓抑股市評價進一步上升動能，指數可能呈現震盪格局。美股後續走勢也將回歸基本面，從全面性的反彈轉變為個股表現分化。此時，選股會比過往寬鬆貨幣時代更加重要，甚至是決定往後績效表現的關鍵。

後續美股的重頭戲，將落在企業財報。郭智偉指出，俄烏戰爭在2月底爆發後延燒至今，四月各大企業第一季財報出爐時，就能從中看出戰爭實際上對企業獲利的影響幅度。以科技股來說，歐洲銷售普遍約占企業營收的三分之一左右。

產業方面，郭智偉持續看好受惠企業資本支出的類股，例如資料中心及網通設備，營收來自於企業資本支出，使這些受惠類股的基本面較為穩健，甚至出現加速成長。在股市評價面受到升息壓抑的背景下，獲利與營收是否能加速成長，會是個股表現脫穎而出的重點因素。另，俄烏戰爭的資訊戰，也讓各國政府對資安的重視程度大幅上升，為資安股增添成長的燃料。