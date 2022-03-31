開發金(2883)旗下中壽近年來推動轉型計畫，以數位躍升驅動成長，徵才成果亮眼，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2,140人，成長率高達16％，根據媒體調查，中壽業務員第13個月定著率高達79.6％，這些亮眼成績皆為業界第一；今年截至2月，中壽更是少數業務員正成長的壽險公司，公司本周表示，今年徵才目標是淨成長3500名業務員，公司也提出四大徵才專案。

因應數位浪潮，中壽投入數位轉型，導入AI人工智慧、大數據，並斥資打造首座數位化智能訓練中心，讓中壽業務員從教育訓練，就化身為智能保險家，共同乘上保險轉型的數位浪潮，用行動定義自身價值。

2021年各行業受疫情影響，在工作上面臨更多未知與挑戰，在就業市場一片低迷下，中壽2022年進一步擴大業務員召募開口，針對不同類型的求職者提供更多元、完善的增員專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、有工作年資的轉職者，甚至是同業的業務好手，中壽都展現培育人才決心，根據不同族群提供在產業深耕的財務補助，協助有意願嘗試業務工作、發展組織團隊的夥伴，在壽險業發展。

中壽指出，對於保險業務工作有興趣，符合高中職以上學歷者，可選擇「新秀專案」，中壽從教育訓練建構數位化的氛圍及環境，配合獨家開發的數位工具，在循序漸進的金融專業學習與漸進式的成長環境，財務補助最高達17.5萬元。

若想挑戰高薪，建立並經營自己的團隊者，中壽針對具潛力及上市櫃公司轉職者提供「精英專案」與「千大專案」。「精英專案」尋找具潛力、對金融業或業務工作有興趣的精英族群，開啟新階段的培育主管養成，並提供15個月的財務補助，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad；「千大專案」則提供轉職者一個專屬跑道，只要符合上市櫃公司千大、公務員或軍人身分且年薪達一定資格者即可參與，「千大專案」財務補助最高達50.5萬元，並提供更快速成為業務中階主管的機會。針對壽險業優秀的業務主管，中壽推出「領航專案」，將幫助更多有企圖心的業務主管在壽險事業發展得更加成功。