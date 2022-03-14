工總秘書長蔡練生今日發文並且曝光與王文淵的對話，並表示，在工總16年來皆遵守工總組織規程付與的任務綜理會務，並不在乎去留，但不接受違反事實與莫須有的指控。

工總秘書長蔡練生今日發文並且曝光與王文淵的對話，並表示，在工總16年來皆遵守工總組織規程付與的任務綜理會務，並不在乎去留，但不接受違反事實與莫須有的指控。

蔡秘書長對於王理事長不實之指控，謹就事實之原委說明如下：

一、蔡練生應前理事長陳武雄力邀前來工總工作，前後已歷16年，在諸多理監事帶領下，多年來為維護產業權益，積極為產業代言，並成功扮演產業與政府溝通橋樑角色，不遺餘力，不但使工總成為產業龍頭，也深受社會肯定。就會務工作而言，工總己連續16年獲內政部評鑑為特優團體，去年爭取政府專案委辧經費高達1億4千餘萬元，工作表現相信自有公評。

二、本案的原委在於他於今年1月12日偕同工總同仁向王理事長報告有關碳中和的民調結果。王理事長表示如果能源結構不能調整，將很難達成2050碳中和目標。

蔡練生向王文淵反映，目前產業界十分關切能源供應問題，台灣隨時有缺電危機，建議由工總邀集學者專家討論共謀對策，研提具體建議供政府參考。

王理事長對此表示贊同。並要求多邀請業者參與討論，甚至同意出面主持相關會議。

爰此，工總乃於2／23日由副理事長邀請多位能源專家與學者進行初步規劃工作，擬計劃初稿完成再呈報請王理事長親自主持後續相關會議。

三、3／3全國大停電造成產業及民生重大損失，輿論嘩然。

蔡練生說，他接到電話不斷，質疑一向為產業代言的工總豈能沒有提供建言。因此3／5周六假日，本人乃以line向渠說明本案之處理，並建議本會主動發布新聞稿，向外界表達對政府能源政策的關切，隨即於當日中午將新聞稿送陳。

王理事長回復「有用嗎！我們知道台灣電力本就不夠，我們麥寮的IPP也被台電拉倒而跳電」「沒用」「你們去談吧，多說沒用。」。

之後又問及「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，你們要討論什麼？」

蔡練生則告之重點在能源結構太脆弱，希望能源供應能多元。

蔡練生說他一向尊重體制，謂本人未經同意擅發新聞，與事實明顯不符。

四、工總長期關心台灣投資環境，除連續15年定期發表産業政策白皮書，針對社會關切議題包括環保、能源及勞工等諸多議題向政府提出建言，受到政府及各界高度重視。

長期以來我們都希望和政府攜手共同解決產業發展問題，並未站在政府的對立面，設若工總處處噤聲，將失去工業團體法所付與的任務及使命和存在的意義，有違產業界對工總的期盼。

五、就以此次0303大停電而言，迄今全省各地依然不時傳出停電的消息，帶來人民和產業重大損失，能源問題實已病入膏肓，社會對此無不感到焦慮，亟待根本處理。對3／6工總提出將在6個月內針對改善能源問題向政府提出建言之報導，都持以十分正面的評價，肯定工總的努力，所稱工總造成社會混亂，影響工總形象一節，完全與事實不符。蔡練生實難接受王文淵所稱停電僅是人為疏失，工總不應再做任何建議的主張。

六、16年來蔡練生皆遵從工總組織規程付與的任務綜理會務，自認尚無隕越。他個人並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控，這是對人格尊嚴的傷害。

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工總秘書長蔡練生曝光與王文淵的對話。

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