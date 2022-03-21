自主監外作業雇主苗栗建民農場負責人邱建民，長年來幫助受刑人更生，讓他們學習工作技能，出獄後能夠自立更生。

邱也是中華民國榮譽觀護人協進會聯合會輔導理事長，他說，協助苗栗看守所辦理自主監外作業，給受刑人一個工作機會，是想透過正面的鼓勵，幫助受刑人改過向善，減少再犯的機率，也能讓社會治安愈來愈好。

一位古姓更生人說，他有3個孩子在唸書，不能沒收入，現在一邊在邱先生的農場工作，一邊和弟弟輪流照顧父母和罹癌的大哥，3個孩子對他現在兼顧家人和工作的作法也很肯定，支持他繼續做下去，很感謝邱先生把他拉出來，讓他可以一邊賺錢養家，一邊照顧家人。

古回憶說，在被關時，參加自主監外作業就是在邱先生的農場，假釋出監以後，先回家照顧年老行動不便的父母和罹癌的大哥，一直找不到合適的工作，大約兩個月以後，突然接到邱先生的電話，問他有沒有找到工作，如果還沒就繼續去農場幫忙，就這樣開始用心學習。

法務部蔡清祥部長自上任以來，指示各矯正機關大力推動受刑人自主監外作業，受刑人早上出門到外面的公司工作，晚上再回到機關監禁，實施以來，很多受刑人都走出監所在外工作，為社會提供了勞動力，也創造了不小的生產效益。

邱建民說，讓受刑人來這裏工作其實不會可怕，絕大多數出來工作的受刑人其實比一般員工還守規矩，現在社會上各行各業其實都很缺工，很需要幫手，受刑人出來參加工作後，有薪水收入，也能培養一技之長，表現良好的話，出獄後還能無縫接軌直接聘用，節省訓練時間，雙方都能獲益。