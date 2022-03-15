為落實保障農民權益、促進農業經濟之精神，農委會預告「農會法」修正，其中為強化中華民國農會專業效能，將增列中央主管機關指派專業理事。全國農會總幹事張永成表示，專業理事也應該由農會選出，中央假借修法介入農會自治，根本是強取豪奪人民團體的經營模式。

農委會表示，為面對瞬息萬變的市場趨勢及國際經貿整合的挑戰，農會需要朝更專業化方向提升來保障農民權益，因此特別推動「農會法」修正，就「端正不良選風」、「強化農會自治」、「增進員工素質」、「維護會務推動」、「強化中華民國農會專業效能」、「擴大農漁合作投資」等6大面向提出修法。

其中「農會法」19條修正，為協助推動農業政策，參考先進國家農民組織之精神，增列中央主管機關指派專業理事，其名額不得超過理事總額三分之一，不影響現行選任理事選舉席次及方式，增進中華民國農會經營效能。

中華民國農會總幹事張永成表示，中央指派會牽涉到團體的自治權，例如公司有獨立總監，但也要由股東選出，專業理事應該要限定資格，並由具意願的人來報名參選，最後還是要由農會選出。

張永成批，政府不能假借修法介入農會自治，中央指派根本是強取豪奪人民團體的經營模式，如果農會某種程度已經不符人民期待，才能有政府介入經營的模式，但是全國農會的經營國人有目共睹，「難道我們做得不好？介入要有所本啊」！