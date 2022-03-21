針對司改會對於有關司法院版《民事訴訟法》修正草案的質疑，司法院表示，將會持續推動金字塔型訴訟程序改革，以回應各界對於司法改革的期待。

司法院指出，建構金字塔型訴訟程序改革，是司法改革國是會議的共識，司法院依據司改改革國是會議決議，提出民事訴訟法修正草案，其中第二審採取嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，是世界各國的立法趨勢。

司法院解釋，這是讓證據調查集中於第一審、各審級發揮應有功能、避免裁判歧異、減輕人民訟累的有效方式；並輔以專家參與、審理計畫等措施，使第一審之審理更為充實。