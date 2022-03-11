台北高等行政法院法官針對公務人員懲戒與懲處相關規定聲請釋憲，憲法法庭將在3月29日上午10點進行言詞辯論，但因司法院院長許宗力及副院長蔡烱燉也是大法官，因涉及本案權限分配爭議，2人依法迴避審理。

這起聲請釋憲案辯論爭點是，憲法所稱「司法院為國家最高司法機關，掌理公務員之懲戒。」是否蘊含「懲戒一元化」之憲法原則；現行懲戒與懲處二元之規範體系，如果包含免職處分，有無侵害司法機關享有懲戒權之意旨？

另，公務人員考績法規定所涉年終考績丁等予以免職，性質上是否屬於實質懲戒處分？其是否牴觸憲法以司法院為最高懲戒機關之意旨？此項免職處分，是否仍由其行政長官為之？抑或因涉及公務人員身分之剝奪，而應由司法權為之？有無侵害人民服公職權？

不過，本件因涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，因此憲法法庭11日公告，並任正副院長之大法官依法迴避。