監察委員22日發布新聞稿，指司法院延遲修法影響3、4百對同志伴侶權益，司法院24日澄清後，25日監委又發新聞稿反擊，司法院再次強調，2017年5月24日公布釋字第748號解釋影響的是同婚的實體法，並非涉外同婚的部分。

監委指司法院釋字第748號解釋，肯認同性伴侶享有與異性同樣的婚姻自由權利，但司法院去年1月22日才提出《涉外民事法律適用法》修法，司法院24日澄清、強調未遲延修法，但25日監委認為釋748號涉及包括實體法」與「準據法」等所有相關法令。

司法院解釋，釋748號所稱應修正之「相關法律」係指規範婚姻關係之實體法而言，待《司法院釋字第748號解釋施行法》2019年5月24日經立法院三讀通過後，此時司法院方能修正《涉外民事法律適用法》第46條，使一方為我國人民、另一方為他國國民之相同性別二人，得例外適用同性婚姻已合法之我國法成立同性婚姻。