金屬機殼廠可成（2474）有三個廠區位於台南市，其中二個今日受到供電降壓衝擊，導致部分設備開機異常，可成對此表示，下午之後已經恢復供電。

可成表示，3日上午因台電機組異常，可成位於台南市三個生產廠區有兩個受供電壓降影響，導致部份設備開機異常，其餘則迅速恢復稼動；另一廠區於下午恢復供電後陸續復歸。

可成初步評估本事件對生產出貨並未造成影響，本公司將依據庫存水準及客戶需求進行調整。