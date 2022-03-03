可成台南市廠區供電降壓已恢復 不影響出貨 17:492022/03/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）有三個廠區位於台南市，其中二個今日受到供電降壓衝擊，導致部分設備開機異常，可成對此表示，下午之後已經恢復供電。 可成表示，3日上午因台電機組異常，可成位於台南市三個生產廠區有兩個受供電壓降影響，導致部份設備開機異常，其餘則迅速恢復稼動；另一廠區於下午恢復供電後陸續復歸。 可成初步評估本事件對生產出貨並未造成影響，本公司將依據庫存水準及客戶需求進行調整。 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 人行連兩日收水 為降準暖身 #可成 #異常 #台南市 #供電降 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 民眾黨轟蔡英文穩定供電淪口號治國 11:422022/03/03 政治 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 群創路竹廠停電 啟動發電機維持生產 11:312022/03/03 財經 局部限電擴大至雲林以南各縣市 台電：太陽下山供電不足 17:142022/03/03 生活 前天才說「確保穩定供電」呂謦煒：全台大停電打臉蔡政府 12:502022/03/03 政治 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大跳電 藍委酸民進黨以「大躍進」方式推綠能 15:032022/03/03 政治 無預警停電又遇空汙 高雄環保局緊盯工廠防異常排放 15:052022/03/03 生活 高雄多區再傳二度停電 連神明也遭殃 網友怒：快瘋了 17:112022/03/03 生活 頻繁停電衝擊經濟 林伯豐：政府要解決問題不是解釋 16:522022/03/03 財經 烏克蘭人「包圍」俄投降士兵 結局讓台灣網友哭了 09:162022/03/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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