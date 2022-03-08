產業專家警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致今年全球新車和卡車產量減少數百萬輛。

由於企業暫停營業，近期內俄羅斯當地的汽車生產將首當其衝，，但是隨著戰爭持續的時間拉長，整個汽車產業都受到波及的風險也將升高。

LMC Automotive全球預測部門及美洲區總裁Jeff Schuster表示，俄烏戰爭的影響絕對會擴散開來，這真的取決於這場戰爭會持續多久，其中制裁和貿易的影響甚鉅。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，包括線束（Wire Harness）等車用零組件也出現了供應問題，更別說這場戰爭還將進一步加劇原本就存在的供應緊缺，例如使用該地區材料和氣體的觸媒轉化器和半導體晶片。

這場危機料將使通膨情勢惡化，並導致已經創下紀錄的汽車價格進一步走高。

LMC Automotive總裁Schuster表示，今年這場戰爭對汽車產量的影響可能達到數百萬輛，其公司已經將歐洲的產量預測大砍70萬輛。

與美國和其他市場相比，歐洲汽車市場將更快感受到這場危機的衝擊。奧迪和賓士等歐洲汽車製造商已坦承他們計畫減產，因為烏克蘭的零組件供應已經中斷，尤其是線束。

瑞銀分析師Patrick Hummel出具報告指出，就我們來看，線束是近期最關鍵的瓶頸，已經導致所有德國OEM製造商的生產嚴重中斷。我們認為未來幾周可能出現大規模停工，但這僅限於在歐洲的生產，因為汽車製造商通常不會跨區採購線束。

AutoForecast Solutions預估，受到俄烏戰爭影響，今年俄羅斯和烏克蘭的汽車產量將腰斬，降至約80萬輛。

財經數據研究公司IHS Markit提出的初步預測指出，由於半導體晶片供應緊缺，這場戰爭將導致今年全球汽車數量減少約350萬輛。

俄羅斯和烏克蘭是製造半導體晶片所需之氖氣和鈀金的重要供應來源。

IHS歐洲首席汽車產業分析師Tim Urquhart則表示現在的情況仍然充滿變數。去年12月IHS預估2022年全球汽車銷量為8240萬輛，較2021年成長3.7%。