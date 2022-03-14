俄烏戰爭延燒，其兩國的文物可能連帶受到牽連，台灣故宮是世界一流的博物館，珍藏許多寶貴的文物，對此，14日上午在立法院多位立委也對故宮院長吳密察提出要求，希望能提出因應戰爭時故宮文物疏散的演練與計畫，吳密察表示，故宮文物自從來台之後還沒有做過戰爭疏散的演練，預計在3個月後提出文物打包與疏散的計畫。

吳密察表示，要把69萬件文物裝箱打包，是很大的工程，要實際上的演練會有很大的困難度，但會提出相關措施和企畫，「我們會先做好書面上的計畫，而不是實際上的演練，因為那是很大的工程。」

立委萬美玲提出疑問，吳密察心中是否有個安全的地方可供文物安放，以及是否有足夠專業人才協助撤離？吳密察表示，這和平常人員的疏散，而是寶貴文物的疏散，一切都必須有各種更高的考量。

吳密察表示，他知道有安全的地方，但不確定是不是符合文物需求，「也因此我目前腦海裡沒有適合安放的地方，有非常安全的地方，但是不是符合故宮文物條件設計，還不知道。」

吳密察表示，他已答應會考慮戰爭的緊急應變措施，會再提出計畫。目前他認為，假如戰爭發生，一定會有一個預告期，在那時就會先分批疏散，同時也會和國家相關單位聯繫，讓疏散時文物能有去處。