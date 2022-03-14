曳引車鋼板噴飛撞壞電線桿 高雄燕巢2000戶慘停電6小時（翻攝影片／林瑞益高雄傳真）

高雄市燕巢區一部曳引車14日上午近9時裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊的多輛機車，所幸案發時無車輛經過。但此舉造成電線桿受損，台電將換新桿，下午將影響當地約2000戶用電。

警方調查，當時39歲郭姓男子駕駛曳引車，要將車上的12塊鋼板送往同在燕巢區的安招路公司，行經中民路口欲左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，才會導致鋼板部分掉落。

警方對其酒測，酒測值為零。對於未綑綁好車上貨物，駕駛將面臨3000至1.8萬元罰單。至於有無超載情事，仍須等鋼板押磅後再做裁處。

台電表示，此電線桿遭鋼板撞擊受損，雖然尚未傾倒，也沒有造成停電，但已派遣搶修人員以吊臂車暫固定電桿，將進行吊換。由於電線桿的基座受損，預定於下午3時吊換電桿，屆時將停電施工復舊，停電時間預計為下午3時至晚間9時，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等。