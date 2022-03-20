警方指出，女教師台88遇死劫是由2輛曳引車引起。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方指出，女教師台88遇死劫是由2輛曳引車引起。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李姓教師的家屬在接獲案件偵破後，表示安慰。(謝佳潾攝)

62歲李姓女教師台88線遇死劫，警方經3天不眠不休找到「2輛肇事車輛」，分別是掉落鐵片及輾過鐵片導致噴飛的2輛曳引車，但警方發現掉落鐵片的曳引車已將鐵片裝回，對此，侯姓駕駛表示，因為18日要驗車，所以17日開去保養廠時有發現零件不見，但沒看新聞所以不知道自己涉案。

侯姓駕駛對於警方找上門，充滿疑問，不知自己犯了什麼罪，直到警方告知他涉嫌台88死亡車禍後，才知悉事情大條。而當警方查看其曳引車，要對比砸死女教師的鐵片、也就是「後前補助鋼板座」是否出自該車時，竟發現該車零件並無缺失，一度又讓案情陷入膠著。

警方說，該鐵片「後前補助鋼板座」是專車專用，且連型號都與侯駕駛的曳引車一樣，照理說不可能有誤。

所幸，侯駕駛馬上指稱，因為18日要驗車，所以17日開去保養廠給師傅檢查，期間師傅有說車子的「後前補助鋼板座」掉了，所以當下要裝了塊新的上去，不過真的不知道與車禍命案有關，他強調，自己每天都在跑車、沒在看新聞，所以真的完全不知情。

警方指出，17日一早，60歲侯男駕駛曳引車欲往台南行經台88快速公路途中，不知重達5公斤的「後軸補助鋼板座」脫落，該鐵片掉在公路上10分鐘後，遭50歲許男駕駛的曳引車輾過，當下鐵片彈飛擊破62歲女教師座車擋風玻璃，直砸其頭部，李教師當場死亡，其所駕駛的車輛則因失去動力而緩慢滑行1分多鐘、約1200公尺後，停在中央分隔島旁。

警方說，經女教師的行車記錄器比對，鐵片彈飛的瞬間，只有許男駕駛的曳引車經過，研判應是左後輪輾過鐵片，18日晚間已循線找到許姓駕駛及其曳引車，後於昨日在台南找到正在行駛中的侯姓駕駛，2人訊後都依過失致死罪嫌函送。

警方說，2人得知自己與車禍命案有關後，都相當錯愕，表示因為每天都在跑車、沒看新聞的習慣，所以完全不知情，但對該事感到遺憾與難過，會積極與家屬談論後續補償，以慰亡者之靈。

而李姓教師的家屬在接獲案件偵破後，表示安慰，女教師的弟弟說，很謝謝警方連日不休息的辦案，目前對這件事情沒什麼頭緒，只想好好辦好姊姊的喪事，感謝各界關心。