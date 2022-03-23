新北市泰山區18甲一帶22日清晨4點多有民眾於地方臉書社團貼文改裝排氣管噪音車於深夜行駛，排氣管聲量嚴重影響當地居民住家安寧，轄區泰山分駐所看見貼文後立即派員巡視查看，果然於公園附近發現一部發動中的機車發出令人厭惡的噪音，經盤查該車為黃姓男子（92年次）所騎乘，且黃男並未領有駕駛執照，排氣管亦也未通過合格檢驗，警方當場開出噪音車通報單及無照駕駛罰單，並因黃男無照駕駛而代保管該車輛，不讓噪音車輛繼續擾人清夢。

改管車清晨噪音擾人清夢，林口警強勢執法開單扣車。(林口分局提供)

改裝排氣管車輛之噪音，影響居民安寧甚鉅，駕駛人駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路如違反行政院環境保護署訂定之「噪音管制法」及新北市政府公告規定，係按次裁罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處，無須再行通知噪音檢測。

林口警呼籲駕駛人切勿騎乘或駕駛改裝排氣管車輛，以免受罰，分局會持續配合環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，希冀藉由強力執法還給民眾享有平安及寧靜夜晚的權利。