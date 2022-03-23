警消將困在公車底的傷者救出送醫，所幸沒有生命危險。（翻攝照片／林郁平台北

北市公車發生夾住乘客，導致乘客遭車輪輾壓的意外事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市公車發生夾住乘客，導致乘客遭車輪輾壓的意外事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市三重客運鄭姓駕駛，23日上午10時26分駕駛306路公車，行經南港路1段停靠站時，關閉後車門準備起步開車，不料，未注意51歲曾姓女子正在上車中，導致曾女先被車門夾住，再跌落至地面、腿部遭公車輾壓。

警消到場，確認鄭男酒精值為零，並將曾女救出送內湖三總醫院治療，所幸僅右大腿及小腿皮肉撕裂傷，意識清醒無生命危險。