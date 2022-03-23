公車門突然關閉！北市婦被門夾跌倒 右腿直接被輾過 15:212022/03/23 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消將困在公車底的傷者救出送醫，所幸沒有生命危險。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消將困在公車底的傷者救出送醫，所幸沒有生命危險。（翻攝照片／林郁平台北 北市公車發生夾住乘客，導致乘客遭車輪輾壓的意外事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市公車發生夾住乘客，導致乘客遭車輪輾壓的意外事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市三重客運鄭姓駕駛，23日上午10時26分駕駛306路公車，行經南港路1段停靠站時，關閉後車門準備起步開車，不料，未注意51歲曾姓女子正在上車中，導致曾女先被車門夾住，再跌落至地面、腿部遭公車輾壓。 警消到場，確認鄭男酒精值為零，並將曾女救出送內湖三總醫院治療，所幸僅右大腿及小腿皮肉撕裂傷，意識清醒無生命危險。 菲籍自行車選手遭後車追撞身亡 肇事駕駛還棄車落跑 台74線霧峰段恐怖火燒車 駕駛和乘客驚險逃命 #駕駛 #三重客運 #曾姓 #306 #北市公車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台88線鐵片奪命 警3天過濾2000車逮人 04:102022/03/21 社會新聞 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向撞擊大貨車 駕駛當場死亡 14:512022/03/21 社會 台2線貢寮段3大車追撞 1駕駛困曳引車獲救 10:162022/03/21 社會 前車掉鐵片、後車輾過彈飛 2駕駛害女教師枉死 09:322022/03/20 社會 離奇！苗栗賓士撞老婦命危 駕駛當場燒車滅證秒落跑 09:052022/03/19 社會 北市賓士撞機車落跑！騎士爆頭命危 駕駛辯：嚇到才逃走 07:482022/03/18 社會 女教師台88線遇死劫 掉鐵片駕駛：當天有發現零件不見 12:432022/03/20 社會 開車看A片「車身左右搖晃」警攔查一看不得了 10:022022/03/22 社會 目擊汽車後座「塞一頭牛」 網愣：如何說服牠的 17:302022/03/19 搜奇 天雨路滑曳引車失控自撞 車頭180度變形駕駛拋飛陷昏迷 17:192022/03/21 社會 金門伯玉路3車連環撞 車損幸無人受傷 11:492022/03/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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