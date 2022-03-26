停在停車格內的機車騎士，因後方被擋道無法駛離，保大員警合力搬移機車、協助脫困。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第三中隊小隊長楊守滄，員警李翰翔、汪德偉等3人，日前巡邏經過松山區慶城街時，發現一輛停放於停車格內的機車，因遭一輛廂型車違規併排停車擋住，導致該機車騎士無法駛離，只能無奈地站在車旁不知所措。

楊員等3人見狀，立即下車與騎士一同搬移機車，慢慢地協助機車「脫困」，並拍照蒐證該廂型車交通違規事實，疏導其他車輛通過，通知轄區派出所到場取締。

保大表示，該輛違規併排停車的廂型車，駕駛既不在車上、也未留聯繫電話，導致一旁機車被擋道無法駛離，令騎士氣憤又無奈，剛好員警巡邏經過時主動發覺、適時伸出援手，合力將機車逐漸搬移脫困，騎士對警方積極救援也表達感謝之意。

警方表示，違規併排停車除影響其他車輛用路權外，更易造成後方汽、機車用路人需往內側車道偏移，在變換車道的過程中稍有不慎就會發生交通事故，但許多駕駛人以為只有汽車交疊才是「併排停車」，事實上汽、機車以垂直、平行或斜向將車輛停放在其他車輛的一側或與路邊停車格併排，以致妨礙車輛、行人通行即構成「併排停車」，其罰則汽、機車皆為2400元，若因此造成他人傷亡，還須負擔刑責及高額賠償金，呼籲勿因貪圖自身一時之方便，造成他人之憾事。