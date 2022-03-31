影》左轉搶快直撞「對向」騎士 小黃司機神邏輯回嗆網氣瘋

1名騎士等紅燈時，遭到綠燈左轉的計程車「迎面撞上」，該計程車未達中線就搶快左轉，駕駛下車後還直接說「我是要左轉耶」，騎士則怒嗆「但你沒有到你的車道，你直接幹到這邊」，駕駛後來辯稱當時是要閃對向來車，才會搶快左轉，離譜藉口讓網友不能接受。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享1段影片，影片中1名機車騎士在路口等紅燈時，遭到綠燈直行的計程車左轉後撞上，該計程車轉彎後幾乎一半車身在「逆向車道」上，才會撞上騎士，司機當下下車先被騎士提醒拉手剎車，接著下車後開始解釋行為。

騎士對小黃司機說「你有沒有眼睛」，對方還一副不以為意的態度說「我是要左轉耶」，騎士接著說「你要左轉沒有錯，但你沒有到你的車道，你直接幹到這邊」，騎士後來PO出影片指出，小黃駕駛辯稱當時是要閃對向黑車，才會未達中線就搶快左轉，怒批「路這麼大條還可以撞上來，真的可以淘汰」。

其他網友紛紛留言「好棒的職業小客車，被他載到客人沒有受傷都是不幸中的大幸，轉彎還可以轉成這樣」、「左轉不讓對向，轉過來吃對向了還是不讓，他只是把不讓對向的生活態度堅持到底而已」、「就是專門在補助這種普隆貢，難怪永遠不怕被淘汰會吵就有飯吃」、「看來這位小黃司機還兼職扯鈴演員，本來還以為他有喝酒才開這麼歪」。