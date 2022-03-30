警消到場後迅速撲滅計程車起火。（民眾提供）

北市士林區中正路242號前，30日3點52分發生一輛計程車自燃，64歲許姓駕駛開車開到一半，聞到冒出燒焦味，立即下車，先以滅火器撲滅，但仍無法阻止燃燒，經消防人員到場以水柱灌救，立即撲滅火勢，所幸並未波及路過人、車，至於起火原因將後續調查。

警方調查，許姓駕駛駕駛計程車行經中正路，聞到異味後立即下車，但火勢從引擎蓋冒出，冒出濃濃黑煙以及火舌，嚇壞路過民眾，經消防隊到場救助，迅速撲滅，警方獲報後，立刻進行交通疏導，避免人車壅塞，下午4時30分已全部清除，恢復順暢。