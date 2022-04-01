北市計程車左轉撞飛機車 騎士命危送醫搶救 15:452022/04/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市1日上午發生計程車與機車相撞的交通意外，騎士送醫搶救中。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港路一段、興華路口，1日上午發生一起交通意外，65歲簡姓男子駕駛計程車在路口左轉時，與62歲謝姓男子騎乘的機車對撞，當場將謝男撞飛倒地、失去生命跡象，警方確認雙方都沒有酒駕，車禍詳細的發生原因與肇事責任仍待警方調查釐清。 北市計程車左轉撞飛機車 騎士命危送醫搶救 訂閱影音： 中時新聞網 警方調查，謝男是銀行駐衛警，上午騎車前往上班途中，在南港路一段、興華路與簡姓運將的計程車相撞，謝男整個人噴飛到路旁，當場失去生命跡象，救護人員緊急將他送至內湖三總搶救。 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 工料雙漲 雙北預售開價攻頂 #計程車 #謝男 #北市 #左轉 #撞飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋放送所市定古蹟 當代傳奇OT簽約 04:102022/04/01 地方新聞 左轉搶快撞「對向」騎士 小黃司機神邏輯回嗆1句網氣瘋 18:502022/03/31 社會 師生確診連日增！北市開第一槍 畢業旅行全延期 15:502022/04/01 生活 被陳柏惟嗆未來俄羅斯人 蔣萬安4字強硬反擊 13:262022/04/01 政治 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 北車借錢哥變「長髮女」轉運站連詐5人 遭收押後起訴 12:382022/04/01 社會 北市頂辦月租5,000／坪 將成新常態 04:102022/03/31 財經要聞 酒醉妹搭車問「你相信愛情嗎」 老司機5字神回網全笑翻 10:402022/03/31 搜奇 英系力挺陳時中 6月底疫情成關鍵 04:102022/04/01 政治要聞 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 11:132022/04/01 生活 外遇妻扯原味褲 牽連小王賠償變4倍 04:102022/04/01 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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