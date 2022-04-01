北市南港路一段、興華路口，1日上午發生一起交通意外，65歲簡姓男子駕駛計程車在路口左轉時，與62歲謝姓男子騎乘的機車對撞，當場將謝男撞飛倒地、失去生命跡象，警方確認雙方都沒有酒駕，車禍詳細的發生原因與肇事責任仍待警方調查釐清。

北市計程車左轉撞飛機車 騎士命危送醫搶救

警方調查，謝男是銀行駐衛警，上午騎車前往上班途中，在南港路一段、興華路與簡姓運將的計程車相撞，謝男整個人噴飛到路旁，當場失去生命跡象，救護人員緊急將他送至內湖三總搶救。