關於新北市今（7日）疫情狀況，新北市長侯友宜上午出席市政行程透露，也許今天看的數目比較多，是因為在清明節這一段時間，新北市還是不斷的擴大匡列採檢，也鼓勵市民朋友到我們31處的社區篩檢站來篩檢。

侯友宜說，新北市從一開始，太多的隱形傳播鍊裡面都是無症狀的確診者，針對無症狀確診者，新北市跟去年一樣，好好地把隱形傳播鏈的確診者找出來，也許今天看的數目比較多，是因為在清明節這一段時間，新北市還是不斷的擴大匡列採檢，也鼓勵市民朋友到我們31處的社區篩檢站來篩檢。

侯強調，新北市從去年到現在都全國設了篩檢站最多的量，不怕數目高，只希望把隱形傳播鏈找出來，雖然他是輕症，但是也要把他找出來好好照顧，也讓他們了解，但是這些輕症跟無症狀確診者確實在這一波跟其他的以往完全狀況是不一樣， 99.78％都是無症狀或是輕症的，甚至很多在社區裡面，很多的無症狀確診者找了很多，相信還有漏網之魚，大家一起努力，希望把防疫做好。