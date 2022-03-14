中國大陸新冠肺炎本土疫情延燒，廣東省深圳市13日晚間宣布今（14）日起實施全市封閉式管理。在當地設有龍華和觀瀾等廠區的鴻海(2317)表示，深圳各園區即日起配合當地政府防疫措施暫停營運，但因有其它備援廠區，已進行必要生產調配，降低對公司營運影響。

鴻海股價8日下探100元關卡支撐、為近10月低點，但在此波台股拉回震盪期間表現相對有撐，今（14）日開低後一度小漲0.48％至104元，早盤於平盤上下小幅震盪，未受停工事件太大影響。三大法人上周合計雖賣超4萬1574張，但近2日反手買超6538張。

鴻海表示，集團位於深圳龍華、觀瀾等各園區配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間有待通知，園區內同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工生命安全與身體健康。因有其它備援廠區，已進行必要生產調配，降低對公司營運影響。

鴻海2022年2月自結合併營收4550.25億元，月增2.08％、年增達13.22％，改寫同期新高，表現略優於預期。累計前2月合併營收9007.75億元，僅微幅年減0.15％，仍創同期次高。鴻海預計本周公布年報，並將於周三（16日）召開線上法說。