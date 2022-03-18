永豐餘(1907)今（18）日召開線上法說，展望2022年營運，面對市況挑戰及國際紛爭等高度不確定因素，將以穩健發展為主軸、審慎評估管控營運投資風險，並以「醣」為發展基礎，透過低碳、低耗能、去石化3大策略朝5大目標邁進，使營運能更永續穩健成長。

永豐餘2021年第四季合併營收寫216.47億元次高，季增9.41％、年增3.54％，但歸屬母公司稅後淨利6.49億元、每股盈餘0.39元，雙創近7季低點，主因中國大陸能耗雙控政策及海運塞港問題未解，導致原物料、燃煤、運輸成本等大增，導致獲利顯著下滑。

累計永豐餘2021年合併營收仍創852.98億元新高、年增達16.47％，營業利益創80.1億元新高、年增達42.98％。不過，因業外收益年減36.55％，歸屬母公司稅後淨利52.04億元、年減0.09％，每股盈餘3.13元，仍分創歷史次高及第三高。董事會決議擬配息1.5元。

永豐餘2022年2月自結合併營收53.64億元，月減24.62％、年減9.39％，為近2年低點，累計前2月合併營收124.81億元、年減8.53％，仍創同期次高。展望後市，面對市況挑戰及國際紛爭等高度不確定因素，永豐餘將以穩健發展為主軸，審慎評估管控營運投資風險。

面對國際2050年淨零碳排趨勢及各廠綠色供應鏈要求等挑戰，永豐餘指出，今年將以「醣」為發展基礎，低碳、低耗能、去石化為3大策略，朝能源管理、擴大循環經濟影響力、醣材料、智慧製造數位轉型、持續新創公司投資孵化等5大目標邁進。

永豐餘指出，將致力降低化石燃料使用量、提升再生能源占比，並以智能化應用減少能源耗損。同時，將把廢棄物把廢棄物資源化的技術跨出廠區、帶進不同產業，以提高台灣再生能源自主性。

永豐餘去年成立永豐餘學院平台，以跨國際、跨學科的醣科學討論為本，持續開發醣經濟新材料來替代石化塑料。同時，以智聯網（AIoT）工業互聯網科技、區塊鏈應用，加強各子公司上下游生態鏈成型。

最後，永豐餘去年9月成功推動旗下永豐實上市掛牌，後續將將加速推動子公司在台上市計畫，並孵育其他具潛力事業群。同時，將持續創新轉型，精進企業環境、社會及公司治理（ESG）永續發展，為股東創造合理的長期投資價值。

永豐餘發言人殷國堂表示，目前台灣、中國大陸及越南的工廠開工率均正常，疫情仍是影響生產的主要關鍵，後續仍需持續關注。此外，大國博弈的政經局勢變動難以預測，預期國際貨運物流問題若能舒緩，可望使全球經濟稍有正常，將對公司今年營運有正面效益。