23日凌晨花蓮發生六級以上地震，新竹、苗栗地區最大震度為四級，南科台南園區四級、高雄園區三級。面板廠表示，機台啟動保護性停機，已陸續復歸中，人員皆平安，對營運沒有影響。
群創表示，地震發生時啟動廠區設備防震保護暫時停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。
友達表示，地震發生第一時間，以確保人員安全為首要，待確認廠內安全無虞後進行設備檢測，部分機台安全性停機，目前持續復歸中，整體營運不受影響。
彩晶表示，南科廠部分人員疏散都平安，機台已經回復。
23日凌晨花蓮發生六級以上地震，新竹、苗栗地區最大震度為四級，南科台南園區四級、高雄園區三級。面板廠表示，機台啟動保護性停機，已陸續復歸中，人員皆平安，對營運沒有影響。
群創表示，地震發生時啟動廠區設備防震保護暫時停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。
友達表示，地震發生第一時間，以確保人員安全為首要，待確認廠內安全無虞後進行設備檢測，部分機台安全性停機，目前持續復歸中，整體營運不受影響。
彩晶表示，南科廠部分人員疏散都平安，機台已經回復。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。