23日凌晨花蓮發生六級以上地震，新竹、苗栗地區最大震度為四級，南科台南園區四級、高雄園區三級。面板廠表示，機台啟動保護性停機，已陸續復歸中，人員皆平安，對營運沒有影響。

群創表示，地震發生時啟動廠區設備防震保護暫時停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。

友達表示，地震發生第一時間，以確保人員安全為首要，待確認廠內安全無虞後進行設備檢測，部分機台安全性停機，目前持續復歸中，整體營運不受影響。

彩晶表示，南科廠部分人員疏散都平安，機台已經回復。