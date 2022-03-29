面板大廠友達昨日宣布，2022年報酬288.2億元，配發方式為現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元。友達意外宣布減資，昨日ADR率先下跌0.275美元跌幅3.76%，今(29)日現股開盤跳空開低，盤中跌幅超過2%最低來到19.8元。友達減資引發網友熱議，有人認為大減資時代，長榮引領了這波風潮，更有人直言友達跟風減資，根本是被長榮帶壞了。

友達28日舉行重大訊息說明會，董事長彭双浪親自出席說明，承諾將提供未來三年穩定明確之股東報酬，2022年將發放現金股利每股1元、以及現金減資每股返還2元，合計配發3元，2023年到2024年預計每股合計發放3.5元。

友達宣布減資股價走跌，讓網友聯想前陣子長榮走勢，長榮去年每股盈餘45.57元，宣布每股配發18元現金股利後，又在證交所召開重大訊息記者會，會中宣布將辦理現金減資六成，每股退回給股東6元，合計每股將配發24元，長榮股價在宣布減資後從前高171元大幅拉回，跌到昨日波段最低點127元，跌幅超過3成。

網友紛紛表示「發1塊蠻小氣的」、「 1塊根本不及格」、「2022一堆大廠都不玩了啦！減資減上癮了」、「被長榮帶壞」、「大減資時代，阿榮引領風潮」、「大減資時代，每家都在減」、「難怪面板之前常常跟著航運漲跌，原來大家都想減資啊」、「難怪外資先賣1萬6000張」、「根本坑殺散戶」、「沒誠信的公司」；也有網友認為，友達之所以宣布減資，「 感覺是看壞景氣又想轉型，趁大賺，減資扣股利不發」。