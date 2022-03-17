鴻海(2317)2021年第四季及全年財報普遍符合或優於預期，2022年營運維持穩健展望，聚焦EPS極大化策略以因應不確定性增加。多家外資及投顧法人出具報告，維持既有評等不變，但數家鑑於不確定性增溫而下修目標價，目標價區間自114～170元修正至114～160元。

鴻海股價未受目標價略為下修影響，今（17）跟隨大盤強彈同步穩揚，最高上漲2.96％至104.5元，截至午盤維持近2％漲幅。不過，三大法人昨日持續賣超5681張，其中外資續賣超6379張、自營商調節賣超132張，投信則持續買超830張。

歐系外資預期，市場將對鴻海財報做出中立至正面反應，看好鴻海今年營業利益可望成長個位數百分比。整體而言，憑藉穩定的iPhone業務、在伺服器及零組件市占率提升、以及進入電動車產業的潛在成長空間，認為鴻海核心業務具彈性，維持「買進」評等、目標價160元。

日系外資表示，鴻海去年第四季本業營運表現符合預期，儘管基期較高、區域衝突不確定性增加，仍維持今年首季營收持平去年同期展望不變，全年營收維持穩定，主要由雲端網路、元件及其他產品驅動。

電動車業務方面，鴻海今年專注零組件及軟體服務，明年將有更多整車組裝，目標2025年出貨量達50～75萬輛。日系外資認為，儘管今明2年電動車對鴻海營收貢獻仍低、分別低於1％及2％，但認為發展計畫短期進度符合預期，維持「買進」評等、目標價152元不變。

美系外資認為，儘管消費智能產品需求可能轉弱，但雲端網路產品、特別是雲端服務供應商（CSP）伺服器的長期成長和市占率增加，應有助於維持鴻海今年獲利能力，元件及其他產品及電動車製造仍為長期營運成長動能。維持「加碼」評等、目標價145元不變。

第二家美系外資認為，透過產品組合優化及效率提升來改善毛利率，仍為鴻海長期目標，但透過聚焦EPS極大化，來因應宏觀及經營環境變化。電動車進展仍處正軌道，明年起對營運貢獻將更顯著。同時，公司表示盈餘配發率將超過5成，意即現金殖利率至少達5％。

美系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期分別調降3％、2％，並將目標價自170元調降至146元，主要為反映宏觀不確定性上升，使獲利成長及毛利率提升速度放緩。但鑒於產品組合優化及營運效率提高，長期毛利率可望持續提升，維持「買進」評等不變。

第三家美系外資維持中立看待，認為鴻海去年第四季財報、今年首季及全年展望符合預期，今年目標本益比11倍、符合公司歷史平均水準，故維持「中立」評等、目標價114元。

投顧法人則認為，鴻海在總體經濟不確定展望仍然強勁，維持獲利預期大致不變，但考量總體風險升溫，將目標本益比自14倍下修至12倍，仍高於近2年平均的10倍，並據此將目標價自130元調降至118元，仍維持「增加持股」評等。

另一家投顧法人認為，鴻海電動車布局漸趨完整，未來可望由資通訊（ICT）轉型朝電動車領域發展，看好新商業模式開創轉型的獲利契機。惟短期營運受限營運基期過高、新商業模式挹注有限，雖維持「買進」建議，但目標價由156元下修至137元。