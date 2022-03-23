莫斯科交易所在周二的大部份交易時間內，盧布兌美元匯率徘徊在104盧布附近，缺乏大規模的動能。同時在俄羅斯央行的支撐下，俄國政府的OFZ公債趨於穩定。

另外俄羅斯官方周二證實已經支付2029年到期的國際債券票息，為戰事爆發以來，第二次成功支付票息，證實俄國償還債務的能力。

當地時間周二下午7點53分，盧布兌美元在103.88附近小幅波動，兌歐元則保持和持平在114.50盧布。

盧布匯率目前已經穩定下來。三月稍早時還曾經跌到120盧布創紀錄低位，銀行間的市場匯率更跌到150盧布的水準。主要是西方史無前例的制裁行動，打擊俄羅斯金融體系。

在2月24日戰爭爆發之前，盧布兌美元匯率大約在80的水準。

外匯交易商Alor Brokerage認為，盧布兌美元匯率將維持在100~107之間，盧布的走勢將取決於政治局勢發展，以及俄羅斯出口情形。

俄國的Otkritie銀行說，悲觀的話，盧布在今年底會來到150，樂觀的話則會到85。

俄國的OFZ債券在周一首次重啟交易，目前將繼續交易。俄羅斯央行早在上周已放話將支撐和買進OFZ債券，以限制其波動。央行至今都沒有公布其干預OFZ市場的規模。

Alfa資本分析師Maxim Biryukov認為，觀察該以盧布計價的主權債券的交易水準，俄國央行在定價中扮演了決定性角色。

俄羅斯央行仍然未宣布股市何時可以恢復交易；央行正在尋找辦法，希望在避免市場崩潰的同時，又可以清理積壓的交易。