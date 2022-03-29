德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）28日在結束七大工業國（G7）能源部長視訊會議後表示，G7拒絕用盧布採購俄羅斯天然氣，以盧布作為支付貨幣是片面違反合約，無法被接受，呼籲有關公司不要接受俄方的要求。他強調如果不是普丁覺得自己「被逼到牆角」，就不會提出這樣的要求。

當被問及一旦俄羅斯停止供應天然氣，G7將如何反應時，哈貝克說：「我們準備好因應所有狀況。」德國財政部長林德納（Christian Lindner）上周指出，莫斯科決定改用盧布結算是為了改善本國經濟形勢，但有關合約規定的結算貨幣都是美元和歐元。

俄羅斯總統普丁23日宣布，俄羅斯向歐盟成員國、美國等「不友好國家」出口天然氣時將改用盧布結算，指示央行與內閣在一周內制定相關辦法。他也強調，俄羅斯將繼續按照已簽署合約規定的數量、價格和定價原則來供應天然氣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫揚言，如果不友好國家拒絕用盧布付費，俄羅斯將不會免費供應天然氣。