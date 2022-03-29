俄羅斯財政部29日表示，俄國已支付2035年到期歐元債券（Eurobond）的票息1.02億美元。這係西方國家祭出空前制裁，引發償還外債能力的質疑後，俄國政府第3度償付債券票息，盧布聞訊走強，攀上逾1個月新高。

周二盧布兌美元升值2％，來到88盧布兌1美元，早盤一度勁升到87.4盧布，觸及2月28日來新高。盧布兌歐元短暫攀抵1個月高點，之後微貶0.3％，來到96.89盧布兌1歐元。

俄國盧布計價的10年期公債（OFZ）殖利率，上周飆到19.74％的歷史高點，與20％的基準利率相去不遠，周二跌至13.36％。

俄羅斯財政部聲稱，已將應支付的歐元債券票息1.02億美元，傳送到俄國集保公司（National Settlement Depository，NSD）。

財政部指出，已按照歐元債券的公開說明書，充分履行俄羅斯聯邦主權債券的償債義務。但支付的票息是否送達歐洲清算銀行（Euroclear），或進一步交到歐元債海外持有人手上，財政部未提供細節。

根據歐元債券公開說明書，俄羅斯是透過俄國集保公司及歐洲清算銀行與投資人結算，「倘若因無法控制的理由，俄國聯邦政府無法以美元支付」，仍可以歐元、英鎊、瑞士法郎或俄國盧布結算。

俄羅斯在3月中旬，已支付兩筆主權歐元債票息1.17億美元；另外在本月21日，支付2029年到期主權債券票息6,600萬美元。

加上周一支付的1.02億美元票息，這是自西方國家懲罰入侵烏克蘭實施空前經濟制裁以來，俄國第3度償付主權債票息。排除這些不計，俄國今年內還有44億美元外債要贖回。

俄國下一次有4.47億美元債息要付，時間是3月31日。而今年最大一筆支付款項，是4月4日的20億美元，這也是俄國首次償還本金。