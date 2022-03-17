根據路透社17號調查結果，近7成日企預估俄烏衝突會影響到自己獲利，其中，最擔憂的就是原油價格會一直向上漲個不停。

弱勢日圓有較強出口競爭力，但由於能源燃料進口費節節高升，日本在過去大半年裡都出現貿易赤字。對日本民眾來說，更是被大漲物價壓得快喘不過氣來。

調查中，共有69%受訪日企指出，俄烏戰事會影響到獲利表現，甚至還有9%認為會產生巨大衝擊。

一家日本零售業者表示，目前物價上漲，消費者變得更精打細算，故售價較低的商品以及服務項目易受青睞。另家當地機械製造商則擔心，原物料價格漲太兇，還有日圓匯價會波動太大。

事實上，因俄羅斯原油供應出狀況，已將國際油價推升至每桶100美元以上，並達到近10年來新高。普遍來說，從金屬到穀物等各種不同商品價格，無一不大漲。

還有，日圓兌美元匯價貶至5年來新低，在118價位附近，更進一步推升進口日本的能源燃料以及其它商品價格。因此，在這份調查中，63%日企將油價飆升視為最怕的事，至於有15%則是比較擔心供應鏈供貨不穩再度惡化。

另外，被問到對日本政府有什麼期望，63%日本公司希望能對物價大漲想想對策。50%則冀望景氣能快點好起來，至於43%則是關心新冠疫情。

為紓解高油價帶來的壓力，日本共同社16日報導，當地政府除考慮出台新的景氣復甦刺激計畫外，也將把對石油經銷商的補助拉到最高。