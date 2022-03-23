日本國土交通省公布今年公告地價，日本全國平均地價比去年上升0.6％，扭轉去年下跌。住宅用地和商業用地分別上升0.5％和0.4％。

東京都中央區山野樂器銀座本店連續16年蟬聯地王，每平方公尺（0.3025坪）5,300萬日圓，較去年下跌60萬日圓。

東京、大阪、名古屋等三大都市圈的商業用地上漲0.7％，住宅用地則上漲0.5％。札幌、仙台、廣島和福岡等地方四市，商業用地上漲5.7％，住宅用地則上漲5.8％。