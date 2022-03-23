日本地王今年公告地價下跌 18:332022/03/23 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本國土交通省公布今年公告地價，日本全國平均地價比去年上升0.6％，扭轉去年下跌。住宅用地和商業用地分別上升0.5％和0.4％。 東京都中央區山野樂器銀座本店連續16年蟬聯地王，每平方公尺（0.3025坪）5,300萬日圓，較去年下跌60萬日圓。 東京、大阪、名古屋等三大都市圈的商業用地上漲0.7％，住宅用地則上漲0.5％。札幌、仙台、廣島和福岡等地方四市，商業用地上漲5.7％，住宅用地則上漲5.8％。 智伸科去年大賺一股本 今股價開高走跌 國泰金：今年股利一定贏去年 #住宅用地 #商業用地 #公告地價 #日圓 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲利創新高 國泰金：股利一定比去年高 17:542022/03/22 財經 AES-KY去年賺三股本 04:102022/03/23 證券．權證 《觀光股》美食-KY去年獲利近3年高 殖息率逾5.2% 08:082022/03/23 財經 《電機股》汎德去年3率3升 EPS達15.36元寫近5年高 17:392022/03/23 財經 《觀光股》八方雲集去年獲利寫次高 每股賺8.74元 17:282022/03/23 財經 《塑膠股》台聚去年多項營運指標登峰 長期看好太陽能需求 17:302022/03/23 財經 日圓跳水驚見0.239元 創23年半新低 13:332022/03/23 財經 美日貨幣政策差距大 日圓6年來首度貶破120 04:042022/03/23 財經 科妍去年EPS1.54元 配股1.41元現金 18:262022/03/23 財經 泰銘去年每股賺4元 將配發4.5元現金股息 16:522022/03/23 財經 復盛去年每股賺18元 擬配發12元現金股息 18:262022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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