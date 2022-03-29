日勝生去年每股賺0.07元 超額配現金股利0.2元 20:142022/03/29 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日勝生（2547）29日召開董事會，通過去年合併財報，全年每股稅後純益為0.07元，董事會決議超額配發盈餘，每股擬發放現金股利0.2元。 日勝生今天董事會通過2021年合併財報，全年合併營收達62.59億元，累計營業毛利21.58億元，營業利益2.15億元，稅前淨利為2.79億元，本期淨利為6,305萬元，歸屬於母公司業主淨利為6034萬元，每股稅後盈餘為0.07元。 去年每股賺2.86元 錸寶擬配2元現金股利 台航去年每股賺3.16元 創十年新高 #日勝生 #超額 #現金股利 #合併財報 #每股賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏盛去年每股賺1.78元 擬配發現金股利1.2元 20:152022/03/24 財經 復盛去年每股賺18元 擬配發12元現金股息 18:262022/03/23 財經 泰銘去年每股賺4元 將配發4.5元現金股息 16:522022/03/23 財經 環泥2021年EPS 1.66元 擬配發1元現金股利 21:582022/03/28 財經 台航去年獲利 年增1.54倍 04:102022/03/24 證券．權證 華城 擬配1元現金股利 04:102022/03/24 證券．權證 名軒擬配發現金股利1.2元 殖利率達5.18％ 12:252022/03/23 財經 昇達科擬發股息4元 現金殖利率2.11％ 19:332022/03/24 財經 潤成投資入主12年 南山爭取今年首發股息 04:102022/03/29 財經要聞 慧洋去年獲利創高 擬配息5.5元 20:022022/03/25 財經 去年獲利－驊訊激增137％ 配息1元 04:102022/03/25 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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