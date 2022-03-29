日勝生（2547）29日召開董事會，通過去年合併財報，全年每股稅後純益為0.07元，董事會決議超額配發盈餘，每股擬發放現金股利0.2元。

日勝生今天董事會通過2021年合併財報，全年合併營收達62.59億元，累計營業毛利21.58億元，營業利益2.15億元，稅前淨利為2.79億元，本期淨利為6,305萬元，歸屬於母公司業主淨利為6034萬元，每股稅後盈餘為0.07元。

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