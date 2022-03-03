俄烏戰事膠著，台股跟著上沖下洗，不過，永豐金首席經濟學家黃蔭基3日表示，戰爭是不可測的，現在「通膨」才是影響市場關鍵。他認為，通膨影響是全面性、持續性的，投資人買的標的一定要抗通膨即報酬率要超過4％才行，「黃金」是避險工具但漲幅不大，不如買「能源、礦產、農產、高殖利率金融股、資產股、環保ESG、電動車股」避險效果更佳。

黃蔭基指出，2022年台股大盤「萬八」是「標配」，由於台積電占台股三成，只要台積電沒有大跌，台股就不會大跌，台積電每漲跌1元、台股大盤漲8.5點，他預測台股今年高點1萬9700點會在第三季出現，高低點約2500點。

黃蔭基強調，通膨是未來3至5年的重中之重，因為是全面性影響，包含能源、食品、觀光、交通、旅遊每樣都會漲，且不會今年漲、明年不漲，會上漲持續一段時間，至於俄烏戰爭將再造成通膨增加一成，他建議投資標的殖利率要以4％為標準。

黃蔭基指出，美國FED三月會升息，上半年升三碼幾乎成定局，永豐金則今年預估升會五碼，至於台灣央行會看FED動作，台灣升息應是發生在六、九、十二月，預估全年會升1碼半回到2016年三月的水準。

黃蔭基認為，今年金融股還有10至15％的上漲空間。但升息對壽險來說比較吃虧，因為升息一碼債券殖利率增22個基準點，會拉低壽險淨值。

至於台灣房價也會持續高居不下，黃蔭基認為下來的難度很高，且央行選擇性信用管制一定是越來越重，直到看到上漲的房價被壓抑才會停止，未來可能買房子第三戶完全要用現金，不能貸款。