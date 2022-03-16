宜蘭地檢署主任檢察官董良造表示，林智勇惡性重大，向法院具體求刑7年，並宣告褫奪公權7年。（吳佩蓉攝）

宜蘭市代表會主席林智勇，因自撞將個人奧迪轎車撞毀，卻無法理賠，涉嫌找司機、服務處人員，駕駛公務車以追撞方式製造假車禍，欲詐領140萬多元保險金，結果因林的轎車車頭有異常黃漆，保險公司覺有詐而向檢調檢舉，宜蘭地檢署16日依貪汙等罪起訴林智勇3人，檢方認為林智勇惡性重大，向法院具體求刑7年，並宣告褫奪公權7年。

起訴書指出，林智勇前年6月間駕駛自己的奧迪轎車，行經宜蘭縣宜蘭市大福路附近時，自撞路旁電線桿、水泥護欄，造成車身嚴重毀損，但自撞事故非理賠範圍，林智勇將負擔上百萬維修費。

林智勇發現，主席公務配車，有投保任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險，第三人車損部分最高理賠金額高達1050萬元。林智勇遂計畫製造假車禍詐領保險金，打算詐領保險理賠140萬1777元。

林智勇先駕駛奧迪轎車至宜蘭縣宜蘭市大福路1段265號對面，再指示陳姓司機開主席公務配車搭載鄧姓服務處人員，自後方追撞林的轎車，製造公務車追撞假象後，向宜蘭分局新生派出所報案。

警員到場處理時，發現陳男駕照已被吊銷，無法申請保險理賠，鄧男見狀向警員謊稱公務車是他開的，因為超車不慎而追撞。事後陳男向保險公司申請理賠。嗣保險公司發覺異常，向檢調單位檢舉，檢調循線查出這起假車禍詐保案。

檢方認為，林智勇身為宜蘭市民代表會主席，有使用調配首長公務車等權利，認定林智勇利用其調配職權製造主席座車假車禍，及以代表會名義申請理賠保險金，認林等3人涉犯貪汙治罪條例第5條第2項、第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物未遂罪，全案偵查終結提起公訴。

檢察官審酌，林智勇竟利用職務上機會圖謀私利，犯後又意圖卸責、誤導案情，將責任推給陳男、態度不佳等情，請求法院判處有期徒刑7年，並宣告褫奪公權7年，以懲效尤。