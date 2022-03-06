炎亞綸將辦線上見面會。（索尼音樂提供）

炎亞綸12日將在YouTube官方頻道舉辦《Yan Stay》 線上見面會，適逢白色情人節前夕，炎亞綸將在見面會上親手製作巧克力，成為情人節最應景的禮物，除了甜蜜點心，見面會的工作團隊將事先搜集粉絲想問的問題，準備豐富有趣問答與測驗，讓粉絲透過活動更了解偶像日常生活的小秘密。

此外，見面會的表演環節中，炎亞綸也會精心安排浪漫的情歌，獻唱韋禮安演唱的電影《月老》主題曲 〈如果可以〉，以及告五人的〈在這座城市遺失了你〉、陳奕迅的〈讓我留在你身邊〉等情歌，用炎式風格詮釋，給予歌迷朋友全新的視聽覺享受。

不僅如此，見面會將透過360度環景拍攝，讓歌迷屆時可以隨意控制觀看角度和觀看區域，並可透過VR功能，跨越時間空間的限制，就像置身現場一般；《Yan Stay》線上見面會將在3月12日晚上8點於炎亞綸官方YouTube頻道直播，活動全程免費參與。